São Gonçalo abre agendamento para programa habitacional

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo iniciou um novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo aplicativo Colab. Ao todo, serão disponibilizadas 528 vagas para cadastro para o mês de agosto.

A ação é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no programa no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever.

Através do acesso à plataforma Colab, será agendada a data e o horário para comparecimento do gonçalense à Secretaria de Habitação, com os documentos necessários para realizar a inscrição no programa habitacional.

Leia também:

Jovem é esfaqueada e queimada com óleo quente em barraca de pastel

Cláudio Castro é indiciado pela PF por suspeita de corrupção e peculato

Aqueles que tiverem interesse em realizar a inscrição devem estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado.



A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.