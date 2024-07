Cine SG oferece sessões de cinema gratuitas ao ar livre para moradores de São Gonçalo

A partir deste fim de semana, moradores de São Gonçalo poderão curtir a programação do Cine SG. Projeto realizado pelo Instituto Usina Social, com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo. Os primeiros bairros beneficiados serão Salgueiro e Jardim Catarina.

Trata-se de um projeto de cinema ao ar livre, garantindo lazer, entretenimento e cultura para a população. A programação inclui 18 sessões de cinema gratuitas, com seleção de filmes para todas as idades e gostos, oficinas e rodas de conversa. Cada sessão é precedida por oficinas audiovisuais que abrangem uma variedade de temas, incluindo fotografia, operação de câmera, iluminação, captação de áudio, roteiro, produção cinematográfica, direção e história do cinema. Durante as sessões, haverá debates com diretores.

Neste sábado (27), a programação começa no Salgueiro, com início ás 14 horas com oficina de audiovisual. Na sequência, ás 16:30, acontece a exibição de um curta metragem e ás 17:30 de um longa. As atividades acontecem na Estrada das Palmeiras, ao lado do campo, após o Mercado Marinheiro.

Leia também:

• Cliente é "nocauteada" em Niterói após reclamar de serviço de estética

• Criminosos armados invadem academia na Zona Norte do Rio e roubam empresário

No domingo (28), o projeto estará no Jardim Catarina, na Praça da 46. O Cine SG será realizado gratuitamente aos sábados e domingos, até o final de setembro, em vários bairros da cidade, entre as quais Luiz Caçador, Palmeira, Monjolos, Jockey, Porto Velho, Maria Paula e Santa Luzia.

Os horários das oficinas nos bairros e locais poderão ser conferidos através do Instagram do projeto: @projetocinesg.