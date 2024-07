Nube disponibiliza 9.327 vagas de estágio nesta semana

No Brasil, apenas no ensino superior, existem cerca de 9,4 milhões de estudantes, segundo o Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Isso demonstra a relevância do conhecimento acadêmico para a construção de uma carreira bem sucedida. A qual, segundo uma pesquisa do Nube - Estagiários e Aprendizes, para 56% dos jovens era uma expectativa.

Contudo, atingir o objetivo de uma trajetória sólida, nem sempre depende apenas do meio estudantil. O mercado de trabalho é um grande responsável por colocar esses aprendizados em prática e gerar reconhecimento ao profissional. Porém, entrar nesse ambiente sem experiência é um desafio. Então, como adquiri-la?

Para responder essa pergunta, o presidente do Nube, Seme Arone Junior, esclarece como as vagas de estágio são um caminho indispensável para os discentes com essa meta. “Ser um estagiário é um passo fundamental para trazer maturidade ao currículo e conquistar as competências necessárias de um cargo efetivo. Essa posição não exige nenhuma vivência anterior e, sim, tem a intenção de instruir os candidatos lado a lado sobre área”, finaliza.

Leia também:

Prouni: MEC ofertará mais de 10,9 mil bolsas no Rio de Janeiro

Assaí Atacadista abre mais de 250 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro

Para profissionalizar os estudantes, o Nube disponibiliza 9.327 vagas de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Confira algumas vagas em evidência nesta semana. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o currículo.

Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Arquitetura, Audiovisual, Comércio Exterior, Design, Economia, Educação Física, Engenharia Civil, Estética, Gastronomia, Jornalismo, Marketing, Odontologia, Pedagogia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.400,00 a R$ 3.000,00.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 1.800,00 | 304093

Arquitetura | R$ 1.500,00 | 272170

Audiovisual | R$ 1.200,00 | 304777

Biologia | R$ 1.200,00 | 251085

Biomedicina | R$ 1.100,00 | 203115

Comércio Exterior | R$ 1.500,00 | 302655

Contabilidade | R$ 1.600,00 | 286840

Design de Interiores | R$ 1.500,00 | 304307

Engenharia Ambiental | R$ 1.800,00 | 302650

Engenharia Civil | R$ 1.800,00 | 293028

Engenharia Elétrica | R$ 2.500,00 | 287168

Farmácia | R$ 1.300,00 | 284417

Fonoaudiologia | R$ 1.800,00 | 302501

Gastronomia | R$ 1.500,00 | 303436

Jurídica | R$ 3.250,00 | 304174

Marketing | R$ 2.000,00 | 298741

Moda | R$ 1.600,00 | 270062

Pedagogia | R$ 2.000,00 | 293717

Publicidade | R$ 1.700,00 | 301741

Química | R$ 2.320,00 | 301053

Recursos Humanos | R$ 1.800,00 | 303412

Turismo | R$ 1.500,00 | 83546

Sobre o Nube

Desde 1998 no mercado, o Nube oferece vagas de estágio e aprendizagem em todo o país. Possui mais de 16 mil empresas clientes, 22 mil instituições de ensino conveniadas no Brasil e já colocou mais de 1,4 milhão de estagiários e aprendizes no mercado de trabalho. Também administra toda a parte legal e realiza o acompanhamento do estagiário e aprendiz por meio de relatórios de atividades.

Anualmente, são enviadas milhões de mensagens multi canais e encaminhados 1,3 milhão de candidatos. O banco de dados conta com 6,9 milhões de jovens cadastrados e todos podem concorrer, gratuitamente, às milhares de oportunidades oferecidas mensalmente. Para facilitar a vida dos cadastrados, foi desenvolvido um aplicativo disponível na Apple Store e Play Store.

O Nube também está presente nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Vimeo e YouTube. Com a TV Nube, oferece conteúdos voltados à empregabilidade, dicas de processos seletivos, currículos, formação profissional, entre outros. O cadastro é gratuito e pode ser feito no site www.nube.com.br.