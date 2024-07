Assaí Atacadista abre mais de 250 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro

Mais de 250 vagas de emprego no Assaí Atacadista no estado - Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista está com 253 vagas abertas para compor as equipes do seu atual parque de lojas no estado do Rio de Janeiro.

Todas as oportunidades englobam diferentes cargos, como Operador(a) de Caixa e Operador(a) de Loja.

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io.

Para o cadastro é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.



Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.