IFRJ oferece 40 vagas de estágio

O Instituto Federal do Rio de Janeiro abre inscrições para seleção de estagiários. São 40 vagas para estágios não obrigatórios (remunerados) na Reitoria.

As oportunidades se destinam a estudantes dos níveis médio e superior, em diversas áreas.

Os aprovados terão direito à bolsa-estágio; auxílio transporte; seguro contra acidentes pessoais e um período de recesso de 15 dias a cada seis meses. As atividades serão exercidas em um dos prédios da Reitoria do Instituto, no Centro ou na Praça da Bandeira.

A inscrição será exclusivamente online, no período de 18 de julho a 11 de agosto, definido no item 1.6 - CRONOGRAMA, por meio do preenchimento online do Formulário de Inscrição disponibilizado na página do IFRJ.

BOLSA-ESTÁGIO

Nível Médio - R$486,05 (20h) - R$694,36 (30h)

Nível Superior na modalidade Graduação - R$787,98 (20h) - R$1.125,69 (30h)

Nível Superior na modalidade Pós-Graduação - R$1.165,65 (20h) - R$1.665,22 (30h)

Valor da diária do Auxílio –Transporte - R$10,00