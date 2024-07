Vôlei Masculino: Brasil vence a Alemanha por 3 a 2 em primeiro amistoso para as Olimpíadas

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Alemanha nesta sexta-feira (19), por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/23, 29/31, 25/19 e 17/15, em La Moselle, na França. A partida foi o primeiro compromisso amistoso da seleção, que está em fase preparatória para os Jogos Olímpicos de Paris. O próximo desafio é novamente contra os alemães, no próximo domingo (21), em Saarbrücken, na Alemanha, às 9h (horário de Brasília).

Desde a Liga das Nações, a seleção masculina não jogava uma partida tão longa. As equipes erraram muitos saques, além dos diversos pedidos de desafios. A equipe de Bernardinho levou a melhor e venceu o confronto, tendo Darlan como seu principal pontuador.

Em partida muito equilibrada, a liderança do placar alternou entre as duas seleções. Depois da metade do primeiro set, os alemães abriram uma pequena vantagem e, com solidez defensiva, administraram o marcador até o final, fechando em 25 a 20. No segundo set, o Brasil reagiu e começou a abrir vantagem. Na reta final, um cochilo assustou os brasileiros, que viram a Alemanha encostar novamente, mas parou nisso e a seleção brasileira fechou o set em 25 a 23.

Depois do intervalo, a Alemanha acertou sua defesa, mas seguiu errando saques, assim como no primeiro set. O Brasil, por sua vez, errava na hora de armar as jogadas. O jogo melhorou na reta final, e o Brasil chegou a ficar à frente da parcial. No entanto, a Alemanha virou e venceu por 31 a 29.

Na volta para o quarto set, a seleção de Bernardinho voltou diferente. Mais confortável e confiante, a seleção abriu 7 pontos de vantagem. Destaque para Isac e Lukas Bergmann, que fizeram a diferença. Melhorando nos ataques, o Brasil fechou o set em 25 a 19.

No tie-break, o jogo foi equilibrado do começo ao fim, disputado ponto a ponto. A Alemanha chegou a dar uma arrancada no placar e teve dois match points. Os desafios do set foram longos, durando até mais de 3 minutos. Mesmo assim, o Brasil sustentou o ritmo e conseguiu empatar a partida, para depois fechar em 17 a 15.