Deadpool e Wolverine passeiam no Maracanã e jogam bola com jogadores do Flamengo

Pedro, Emma Corrin, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Shawn Levy e David Luiz no campo do Maracanã - Foto: Divulgação

Os astros do filme Deadpool e Wolverine estiveram, nesta segunda feira (16), no Maracanã e vibraram com a experiência de conhecer o consagrado estádio, entrar em campo e balançar as redes. Os atores principais Ryan Reynolds e Hugh Jackman, além da atriz Emma Corin e o diretor Shaw Levy, foram recepcionados e jogaram bola com o atacante Pedro e o zagueiro David Luiz, ambos do Flamengo. A ação é em prol do lançamento do filme que estreia dia 25 no Brasil.

O ator Ryan, que interpreta Deadpool, bateu uma cobrança de pênalti e vibrou por fazer um gol no Maracanã, alegando haver poucas coisas melhores do que marcar um gol em um estádio histórico. "Se eu tivesse que escolher um, seria a comemoração gratuita após o gol, onde se abandona toda humildade, graça e equilíbrio. Preste muita atenção em Shawn Levy. Este era o seu Waterloo. Esta era a hora dele", escreveu Reynolds em suas redes sociais.

Mesmo com o estádio vazio, os atores perceberam a força do Maracanã e demonstraram interesse em conhecer a atmosfera de um jogo lotado. "Eu fiquei imaginando a energia neste lugar quando está cheio de fãs, deve ser incrível. É fácil ver por que ele é considerado um dos estádios mais icônicos do mundo", comentou Hugh Jackman, o eterno Wolverine.

Os atores e a equipe estão aproveitando seu passeio pelo Rio de Janeiro. Na manhã de segunda (15), Hugh Jackman postou um story em seu Instagram da equipe tomando café com uma linda vista para a praia de Ipanema. No domingo (14), os atores aproveitaram para andar de bicicleta pela orla e conhecer a praia do Leblon.

Deadpool e Wolverine estreia dia 25 de julho nos cinemas brasileiros.