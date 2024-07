Sesc RJ oferece vagas gratuitas e a preços populares para cursos de inglês e espanhol em São Gonçalo

O Sesc RJ vai abrir, nesta quarta-feira (03/07), as inscrições para o curso de imersão em língua inglesa e espanhola destinado a jovens a partir de 15 anos que estejam cursando o Ensino Médio e pessoas a partir dos 18 anos. São oferecidas 650 vagas, distribuídas em diversas turmas com diferentes dias e horários. Além das aulas presenciais em 11 unidades do Sesc RJ, também haverá turmas com aulas online. As inscrições devem ser realizadas no site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login/.

As unidades com turmas presenciais são Barra Mansa, Duque de Caxias, Madureira I, Madureira II (Shopping dos Peixinhos), Nova Friburgo I, Nova Friburgo II, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti, Tijuca e Três Rios. Os detalhes estão disponíveis no site portaldaeducacao.sescrio.org.br.

Leia também:

Três apostas acertam as seis dezenas da Mega-Sena

Maricá inaugura uma das maiores farmácias vivas do país

A oferta das vagas gratuitas ocorre por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RJ, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de 3 salários-mínimos. Quem não se enquadrar no critério para a gratuidade, pode concorrer às vagas a preços populares. As turmas são destinadas, preferencialmente, a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do estado e seus dependentes, mas também estão abertas ao público em geral.



Para se inscrever, os candidatos devem ter a partir de 15 anos e estar cursando o Ensino Médio ou ser maiores de 18 anos. os candidatos devem ter a partir de 15 anos e estar cursando o Ensino Médio ou ser maiores de 18 anos. Devem acessar o site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login, criar uma Conta Sesc, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (RG e CPF do candidato e do responsável legal, comprovantes de residência e comprovante de renda e de escolaridade do candidato).

O resultado será divulgado no dia 8 de agosto e a relação dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, será divulgada na página da internet do Sesc Rio - http://www.sescrio.org.br/, bem como no Portal da Educação https://portaldaeducacao.sescrio.org.br/, conforme cronograma descrito neste Edital.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de agosto.

Quem não se enquadrar no critério para concorrer a uma vaga gratuita (renda familiar até 3 salários mínimos), pode se candidatar a uma das vagas pagas, a preços populares, que serão preenchidas conforme ordem de inscrição. Os valores estão divulgados no Portal da Educação https://portaldaeducacao.sescrio.org.br/ e a inscrição online pode ser realizada através do link: https://programas.sescrio.org.br/sec_Login/.

O Curso de Imersão em Língua Estrangeira do Sesc RJ oferece um método de ensino e aprendizagem que possibilita ampliar os conhecimentos em língua estrangeira, por meio do estudo de situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita e o desenvolvimento das habilidades de comunicação, compreensão, leitura e escrita no idioma de interesse.

SERVIÇO:

Curso de Imersão em Língua Estrangeira – Sesc RJ

Inscrições: 03/07 a 10/07/2024, no site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login/

Resultado: 08/08/2024

Início das aulas: 17/08/2024