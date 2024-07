Drogaria Venâncio oferece mais de 160 vagas de emprego

A Drogaria Venancio está em busca de novos funcionários para preencher mais de 160 vagas. Há oportunidades para os cargos de atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, balconista de remédios, conferente, fiscal de loja e operador de caixa. As vagas são para lojas em diversos bairros da cidade e também para o município de Niterói.

Entre os benefícios oferecidos estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, entre outros. Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site https://drogariavenancio.abler.com.br/. As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.

Confira as oportunidades: