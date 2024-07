Centro de Tradições Nordestinas de SG recebe o Arraiá do Gonça

O clima de festa junina vai invadir o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, com apresentação do Multibloco e da Quadrilha Balão Dourado, a partir das 17h deste domingo, dia 7 de julho.

O Multibloco traz uma homenagem especial à força e à cultura das mulheres nordestinas do forró. Intitulado "A Força da Mulher Nordestina: Mulheres do Forró", o show deste ano celebra as vozes femininas que marcaram e continuam a marcar a história desse gênero musical tão autêntico e brasileiro, como Marinês, Elba Ramalho, Amelinha e tantas outras. O bloco promete uma experiência inesquecível, repleta de música, dança e cultura.

Campeã do 1º Festival de Quadrilhas de São Gonçalo, a Quadrilha Balão Dourado vai agitar o público com muita alegria e cores. O grupo gonçalense tem se destacado com apresentações realizadas por todo o Estado do Rio e chega ao Centro de Tradições Nordestinas para abrilhantar a noite.

Serviço:

Arraiá do Gonça

Apresentação do Multibloco e da Quadrilha Balão Dourado

Dia 7 de julho, a partir das 17h

Local: Centro de Tradições Nordestinas, em Neves

Endereço: Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80