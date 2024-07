Santander leiloa 173 imóveis com lances a partir de R$ 46 mil

Apartamento no Condomínio Parque da Colina, no Turiaçu, Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Biasi Leilões

Apartamento no Condomínio Parque da Colina, no Turiaçu, Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Biasi Leilões

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, está organizando um feirão de imóveis que ocorrerá no dia 16 de julho, a partir das 11 horas. Esse evento oferecerá aos interessados uma variedade de imóveis incluindo casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversas regiões do Brasil. O leilão será realizado de forma online, no site oficial da Biasi Leilões, e será conduzido por Eduardo Consentino.

São 173 imóveis abertos para lances, que abrangem uma ampla gama de opções para os compradores, atendendo às diversas necessidades e preferências. As propriedades estão localizadas nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Norte.

O Banco Santander oferece a possibilidade de pagamento com lance à vista (em parcela única) sem desconto, ou por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal mínimo de 20% do valor da compra, somente para imóveis acima de R$ 90.000,00, sendo apenas lotes comerciais e residenciais. Para terrenos, o pagamento só poderá ser feito à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.



Entre os destaques do leilão, está uma residência de alto padrão, no bairro Adalgisa, em Osasco, com área total de 549,9 m², e lance inicial de R$1.450.000,00. Outro destaque é um apartamento localizado no bairro Turiaçu, zona norte do Rio de Janeiro/RJ, com área total construída de 49 m² e lance mínimo de R$ 46.872,00.

Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances. Mais informações sobre o leilão, incluindo a lista completa de imóveis disponíveis e o edital, podem ser encontradas no site oficial da Biasi Leilões: www.biasileiloes.com.br.

SERVIÇO:

Feirão de Imóveis Santander

Data e hora: 16/07/2024, às 11 horas

Quantidade de imóveis: 173

Regiões: AL, AM, BA, CE, GO, MA, MT, MS, PA, PR, PE, SC, SP, SE, RJ, RO e RN.

Lances: entre R$46.872,00 e R$1.450.000,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões.

Condições de pagamento: À vista em parcela única, ou via financiamento imobiliário pelo Santander (com sinal mínimo de 20% do valor da compra).

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3634/leilao-de-173-imoveis-residencias-comerciais-e-terrenos-em-diversos-estados-do-brasil-imperdivel-confira-e-aproveite?pagina=4

Sobre a Biasi Leilões

Referência no mercado imobiliário há mais de 20 anos, a Biasi Leilões é uma empresa especializada em realizar leilões judiciais e extrajudiciais, localizada em São Paulo/SP. Fundada por Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n°616, pioneiro ao realizar o 1° leilão de alienação fiduciária. A Biasi Leilões realiza leilões em todo Brasil e é parceira de diversas instituições bancárias. Para saber mais, acesse: https: https://www.biasileiloes.com.br/.