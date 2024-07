Diarista morta em motel é sepultada em São Gonçalo

Foi enterrada, no início da tarde desta terça-feira (02), o corpo da diarista Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos, morta depois de ter sido esmagada por um portão de ferro, durante uma batida de carro, no Arsenal.

Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos | Foto: Divulgação

Amigos e familiares estiveram presentes do Cemitério São Miguel, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.

Muito abalados, familiares receberam o auxílio de um advogado que vai acompanhar o caso.



"Sabemos que foi registrado como homicídio culposo, mas testemunhas contaram que ele estava dirigindo de chinelo e meia. Isso, pode ser entendido como um dolo eventual, portanto vamos acompanhar e exigir que a justiça faça o trabalho de forma correta, para garantir a família todos os direitos nesse caso", disse o advogado Petronilho Carneiro.

Filhos de Soraia | Foto: Layla Mussi

"A gente quer justiça pelo que ele fez com ela. E a gente vai lutar por justiça. Ele passou por cima da minha mãe e até agora não procurou falar com a gente", disse Matheus Mendonça Castanheira, filho da vítima, que junto do irmão vestiram camisas do Vasco, em homenagem a mãe, que era vascaína atuante.

Filhos vestiram camisas do Vasco, em homenagem a mãe, vascaína atuante. | Foto: Layla Mussi

Investigação

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), que o homem permaneceu no local do acidente, prestou socorro, foi ouvido e realizou exame de alcoolemia, cujo resultado foi negativo.

Ainda de acordo com a Civil, uma perícia foi feita no local e a investigação está em andamento.