Detran.RJ faz mutirão especial neste sábado (22) para serviços de habilitação

Mutirão especial do Detran.RJ para a emissão da CNH e outros documentos - Foto: Divulgação

Mutirão especial do Detran.RJ para a emissão da CNH e outros documentos - Foto: Divulgação

O Detran.RJ vai realizar neste sábado (22) um mutirão especial para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao todo, serão disponibilizadas 830 vagas em 11 postos de atendimento na capital, na Região Metropolitana e no interior do Estado. A lista de postos e o horário de funcionamento estão informados adiante.

Serão disponibilizados os serviços de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão da segunda via do documento, entre outros.

Leia também:

Inverno começa nesta quinta-feira com a maior noite do ano; Entenda o fenômeno!

PRF prende motorista com maconha e cocaína na BR-116

Para ter acesso ao serviço, é necessário um agendamento prévio, que pode ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br)ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Também é necessário que o usuário pague o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br).

Lista de postos participantes e horários de atendimento

Barra da Tijuca (Aerotown) – Avenida Ayrton Senna, 2.541 – Das 8h às 12h

Shopping Via Brasil – Rua Itapera, 500, Irajá – Das 9h às 13h

Niterói Shopping – Rua da Conceição, 188, andar G3 – Das 9h às 13h

Nova Iguaçu Shopping – Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Das 10h às 14h

Rio das Ostras – Rua Campo da Anchova, s/n – Das 8h às 12h

Macaé – Avenida dos Jesuítas, s/n, Imbitiba – Das 8h às 12h

São Fidélis – Rua Theodoro Gouveia de Abreu, 230 – Das 8h às 12h

Petrópolis – Rua Teresa, 1.515, Hiper Shopping – Das 8h às 12h

Barra Mansa – Avenida Homero Leite, 450, Saudade – Das 8h às 12h

Japeri – Praça Manoel Marques, s/n – Das 8h às 12h

Piraí – Rua Santos Dumont, 156, loja 1 – Das 8h às 12h