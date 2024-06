PRF prende motorista com maconha e cocaína na BR-116

Um carregamento de drogas foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. O flagrante aconteceu na noite de quarta-feira (19). O motorista foi preso em flagrante.

Por volta das 18h, policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização estática (blitz), nas proximidades da praça do pedágio, para coibir infrações de trânsito quando deram ordem de parada a um veículo de passeio. Os agentes desconfiaram do odor forte de erva (maconha) e evoluíram para uma revista no interior do carro.

Durante a fiscalização, foram encontrados dentro do porta-malas 1.818 embalagens de maconha, com valores impressos de R$15,00, R$20,00 e R$50,00. Além disso, também foram localizados 5.713 pinos de cocaína divididos em embalagens de R$25,00 e R$ 50,00. Ao todo, foram contabilizados 11,2 Kg de maconha e 12,3 Kg de cocaína. O motorista não deu detalhes sobre o ocorrido.



O veículo, a droga e o preso foram conduzidos para a 48ª DP.