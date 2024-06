Mutirão de estágio tem mais de mil oportunidades na estação Carioca/Centro do MetrôRio

O MetrôRio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE Rio), realiza, nesta quinta-feira (20), o segundo dia do mutirão de atendimento para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. A oferta é de 1.145 oportunidades para jovens de diversas áreas. A ação é gratuita e acontece na estação Carioca/Centro, das 7h às 15h, no mezanino do acesso B (Avenida Chile).

Os interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto. Além das vagas de estágio e aprendizagem haverá orientações sobre como produzir um bom currículo e se preparar para entrevistas de emprego. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE para fazer o cadastro e chegar na Estação Carioca apenas para ter acesso às vagas.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino Médio, Técnico e Superior e estão disponíveis para áreas como Comunicação, Contabilidade, Marketing, Informática, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia de Produção, Licenciatura, Farmácia, Gastronomia, Meio Ambiente, Letras, Artes, Turismo e Lazer, Arquivologia, Nutrição, Psicologia, Economia, Engenharia Ambiental, Moda, Biblioteca, Construção Civil, Química, Serviço Social e Museologia.



“É uma excelente chance para os estudantes se aproximarem do mercado de trabalho e adquirirem experiência profissional em suas áreas de estudo. O mercado está aquecido. Hoje, temos 29 mil estagiários ativos só na capital, o que representa um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. E a estimativa é de que a demanda por estagiários feche o ano de 2024 com mais 15% de abertura de vagas em todo o estado. Novas vagas surgem todos os dias em organizações privadas e instituições públicas. Até empresas que não tinham a prática de contratar estagiários agora estão abrindo espaço para os estudantes, gerando benefícios numa via de mão dupla. Esse é o momento do estágio”, afirmou Luiz Gustavo Coppola, CEO do CIEE Rio.

O mutirão faz parte do programa “CIEE em Movimento”, ação itinerante que tem como objetivo levar oportunidades e informações para jovens estudantes que desejam dar um pontapé inicial na carreira.

Serviço

Mutirão do CIEE na estação Carioca/Centro do MetrôRio

Data: Quinta-feira (20)



Horário: das 7h às 15h

Local: Mezanino do acesso B (Avenida Chile)