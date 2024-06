Matteus, do BBB24, é suspeito de fraudar cotas raciais para ingressar em universidade

Matteus Amaral, ex-participante do BBB 24, está sendo acusado de fraudar o sistema de cotas raciais para ingressar em uma faculdade. A polêmica surgiu quando detalhes sobre sua inscrição no programa de cotas foram questionados, levantando suspeitas sobre a autenticidade das informações fornecidas por ele. A situação gerou grande repercussão nas redes sociais e pode ter implicações significativas tanto para sua imagem pública quanto para sua trajetória acadêmica.

Na tarde desta quinta (13), um perfil do X, antigo Twitter, divulgou o edital do processo seletivo para cursos técnicos de nível médio e superior do IF de Farroupilha, publicado em 2014. "Uma pessoa chamada MATTEUS AMARAL VARGAS ingressou por meio de ações afirmativas (COTAS). Ele não optou pela ampla concorrência (AC) e sim por se autodeclarar PRETO, com renda baixa e de escola pública", escreveu a pessoa, com um print da página.

Também nesta quinta, Matheus postou e apagou um story em que é possível ouvir alguém comentar o assunto ao fundo.



“Já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra”, diz a voz na publicação. Instantes depois o vídeo foi deletado.

Até o momento, ele não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.