Grupo Profarma oferece 20 vagas de estágio no Rio de Janeiro

O Grupo Profarma está com 20 vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas atuarem na Sede Corporativa da Companhia, no Rio de Janeiro (RJ). As inscrições podem ser feitas por meio do link grupocapacitare.com.br/profissa-grupo-profarma até o dia 23/06. Podem se candidatar às vagas estudantes dos cursos de Administração, Psicologia, Serviço Social, Jornalismo, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Ciências Ambientais, Economia, Logística, Gestão Comercial, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, entre outros. O Programa direcionará 50% das vagas para pessoas negras.

Os pré-requisitos são: estar cursando o ensino superior com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e julho de 2026 e ter disponibilidade para estagiar presencialmente, 6 horas por dia, na Barra da Tijuca por, no mínimo, um ano e meio. O estagiário terá remuneração mensal de R$ 1.700,00, além de benefícios como: vale-refeição, vale-transporte, convênio farmácia, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e day off de aniversário.

O Programa Profissa inclui treinamentos estruturados e avaliações regulares dos estagiários, com foco no desenvolvimento de competências. Por meio da iniciativa, a Companhia visa formar profissionais aptos a atender às necessidades do negócio com conhecimento técnico, agilidade e eficiência, alinhados às mudanças do mercado.



“O Programa Profissa oferece uma oportunidade valiosa para estudantes que buscam crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, além de atrair novos talentos para a Companhia. Estamos em busca de estudantes motivados por desafios para nos ajudar a cumprir nossa missão de promover a saúde. Os selecionados contarão com o suporte de nossas equipes, que estão empenhadas em colaborar com o desenvolvimento dos estagiários", afirmou Débora Kede, gerente de Desenvolvimento Organizacional do Grupo Profarma.

Grupo Profarma

Formado pela Profarma Distribuição e pela Rede d1000, o Grupo Profarma está presente em 16 estados no Brasil. Fundado em 1961, é um dos maiores grupos empresariais do setor farmacêutico do país e suas empresas, que possuem capital aberto, ocupam posição de destaque nos mercados em que atuam. Com mais de 8 mil colaboradores, 15 Centros de Distribuição e mais de 240 lojas, a Companhia conta com equipes que se dedicam para promover o acesso à saúde e bem-estar com atuação inclusiva, sustentável e socialmente engajada.

Para mais informações, acesse https://grupoprofarma.com.br/