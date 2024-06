Polícia Civil prende líder religioso por importunação sexual, ameaça e curandeirismo

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes prenderam, nesta terça-feira (11/06), um líder religioso por importunação sexual, ameaça e curandeirismo.

Segundo a investigação, o acusado utilizava os rituais religiosos para manter relações sexuais com as vítimas, utilizando, inclusive, cachaça, cocaína e chá de santo daime para cometer os crimes. Ele chegou a cometer ato sexual com sua filha consanguínea.

O homem era investigado desde o ano de 2022 em dez inquéritos policiais. Ele também praticava estelionato, uma vez que pedia dinheiro aos filhos de santo alegando que era para aquisição de novas consagrações espirituais para si próprio.

