CCR Barcas promove ação para celebrar o Dia dos Namorados

O casal vencedor será contemplado com um jantar romântico no Restaurante Olimpo - Foto: Divulgação

O Dia dos Namorados está chegando e, para celebrar a data, a CCR Barcas promove o concurso “Amor a Bordo CCR Barcas”. Os clientes do transporte aquaviário que quiserem participar devem enviar, para o e-mail comunicacao.ccrbarcas@grupoccr.com.br, uma fotografia romântica com o seu namorado(a) e um vídeo de até um minuto contando a relação do transporte aquaviário com a história de amor do casal.



Os vídeos serão avaliados por um comitê interno que ficará responsável por escolher a melhor história de amor. O casal vencedor será contemplado com um jantar romântico no Restaurante Olimpo, localizado na Estação Charitas, Zona Sul de Niterói.

As fotografias enviadas pelos participantes, até esta terça-feira (11), poderão ser divulgadas no site da CCR Barcas e nas TVs das embarcações e estações. Outras informações sobre o ‘Amor a Bordo CCR Barcas’ e o regulamento completo do concurso estão disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas.