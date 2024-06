Transporte Universitário inicia inscrições para novas vagas na próxima quarta-feira (12)

Chegou a hora dos estudantes, que precisam se locomover para outras cidades, garantirem suas vagas para o Transporte Universitário, oferecido pela Prefeitura de Itaboraí. As inscrições começam na próxima quarta-feira (12/06) e vão até o sábado (15/06), em modo presencial na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, de 8h às 17h e no sábado de 8h às 13h. Vale destacar que atualmente o Transporte Universitário atende alunos que estudam nos municípios de São Gonçalo e Niterói e opera em três turnos: manhã, tarde e noite.

Para realizar a inscrição o candidato deverá apresentar o comprovante de matrícula; comprovante de residência; uma foto 3x4; cópias do RG e CPF do aluno; grade curricular atualizada; comprovantes de renda do núcleo familiar (contracheques ou carnê do INSS, no caso dos autônomos) ou Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); comprovantes de despesas fixas de toda família (água, luz, telefone, prestações de casa/aluguel, internet; comprovantes de despesas com medicações para tratamento de doença crônica comprovada por laudo médico; NIS (candidatos inseridos no programa Auxílio Brasil, deverão trazer a folha resumo que comprove ser beneficiário). É importante frisar que o resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 18 de junho.

O Espaço Universitário está de portas abertas para esclarecer possíveis dúvidas e fica localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 18, no Centro. Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço

Novas inscrições

Prazo: de 12 a 15 de junho

Horário: de quarta a sexta-feira, de 8h às 17h e no sábado de 8h às 13h.

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, Centro