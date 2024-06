Suspeito de tráfico é preso no Badu, Niterói

Policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) prenderam, na tarde desta quinta-feira (06), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Badu, em Niterói.

Em patrulhamento pela Estrada Monan Pequeno, os policiais do GAT avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, os homens tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais após um cerco tático.

Na revista de uma mochila que estava com os suspeitos, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo: 105 pinos de cocaína, 104 pedras de crack e 8 trouxinhas de maconha.



Diante das provas, um dos indivíduos, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele possui passagens por violência doméstica e tráfico de drogas. O outro suspeito, que também possui passagem por roubo, foi levado para delegacia como testemunha.

O caso foi registrado na 79ª (Jurujuba).