São Gonçalo anuncia leilão virtual de veículos apreendidos

Acontece no próximo dia 18 de junho, quinta-feira, o leilão virtual da Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo (Semtran). No pregão eletrônico, serão leiloados veículos apreendidos e removidos no município nos últimos meses, incluindo carros e motocicletas.

Interessados em participar podem realizar a inspeção visual dos automóveis leiloados até o dia 17 de junho, véspera do leilão. Os veículos estão no pátio do município, localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, nº 246, Centro. O espaço fica aberto para visitação nos horários de 9h às 12h e de 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h, aos sábados.

Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os participantes do leilão devem comprovar que residem no estado do Rio. Mais detalhes sobre o pregão estão disponíveis no edital. O leilão virtual acontece às 10h, em 18/06, no site da Empresa Brasileira de Leilões.