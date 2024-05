Bambuí recebe Saúde Itinerante neste sábado (18/05)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, promove neste sábado (18/05) o “Saúde Itinerante” do programa Viver Bem - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, promove neste sábado (18/05) o “Saúde Itinerante” do programa Viver Bem - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, promove neste sábado (18/05) o “Saúde Itinerante” do programa Viver Bem, no polo Bambuí. O atendimento presencial à população acontece das 8h às 12h e contará com aferição de pressão e glicose, corte de cabelo masculino, tratamento capilar, além de agendamento para emissão de documento.



Leia também:

O adeus está próximo: Clientes encontram prateleiras vazias no Carrefour de Neves

Supermercado limita a compra de arroz em São Gonçalo

No local haverá quick massagem, alongamento, orientação familiar, nutricionista e psicóloga. Também terá dança, auriculoterapia, além de designer de sobrancelhas.

Serviço:

Saúde Itinerante

Data: 18/05

Horário: Das 8 às 12h

Local: Avenida Contorno, Lotes 10 e 11, Quadra 132, Sobrado (Polo Bambuí)