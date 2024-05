Vestibular Cederj: inscrições abertas para mais de 7 mil vagas

O Consórcio Cederj reúne instituições de ensino superior sediadas no Estado do Rio - Foto: Divulgação/Cederj

O Consórcio Cederj reúne instituições de ensino superior sediadas no Estado do Rio - Foto: Divulgação/Cederj

A Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC/UFF) anuncia a participação como banca organizadora do Vestibular Cederj 2024.2, concurso que tem a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade Educação a Distância (EaD).

O concurso oferece 7358 vagas em 16 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial, nos polos regionais do Cederj, administrados pela Fundação CECIERJ, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 26 de maio de 2024.

A taxa de inscrição é de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e deverá ser paga até 27 de maio de 2024. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os cursos ofertados nesta edição do Vestibular Cederj são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

As universidades

Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão estudantes de sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFETRJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Localização dos Polos Cederj

O Estado do Rio de Janeiro conta com 43 Polos Cederj, que vão oferecer os cursos de graduação para o segundo semestre letivo de 2024: Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Miracema, Natividade, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Bom Jardim, Cantagalo, Itaocara, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itaguaí, Mangaratiba, Miguel Pereira, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Volta Redonda, Cabo Frio, Macaé, Magé, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Petrópolis, Rio das Flores, Teresópolis, Três Rios, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Rio de Janeiro (Rocinha e Campo Grande) e São Gonçalo.

Sobre o Cederj

O Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é gerido pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação a distância.

Serviço:

Vestibular Cederj 2024.2 tem inscrições abertas até o dia 26 de maio

Taxa de inscrição: R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

Link para inscrição: www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/

Banca organizadora: COSEAC/UFF