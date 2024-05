Hospital em Volta Redonda oferece vagas de emprego para PCDs

Hospital Estadual Zilda Arns, em Volta Redonda, promove nesta sexta-feira, dia 3, campanha de captação de trabalho para pessoas com deficiência (PCD). A ação ocorrerá das 9h às 16h, no Sider Shopping, situado na Rua Doze, 300, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A seleção é exclusiva para PCDs, que deverão apresentar laudo médico e currículo atualizados no local da seleção.

O processo de captação de talentos para as vagas em aberto será realizado por análise curricular e entrevista. Há vagas disponíveis para controlador de acesso, auxiliar administrativo, maqueiro plantonista, auxiliar de atendimento, enfermeiro plantonista e técnico de enfermagem.

Leia também:

Itaipuaçu recebe Campanha de adoção de cães e gatos neste sábado (04/05)

Itaboraí 191 anos: Encontro de Carros Antigos será promovido na Praça Marechal Floriano Peixoto

Construído em uma área de 54 mil metros quadrados, o Hospital Zilda Arns é o maior hospital do interior do estado fluminense. A unidade é referência no tratamento de pacientes nas áreas da Unidade de Terapia Intensiva adulto e pediátrico e não possui atendimento de emergência. O acesso aos leitos acontece exclusivamente por meio da Central Estadual de Regulação (CER).

O Hospital Zilda Arns, é administrado pelo Ideas em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Outras informações em www.ideas.med.br/trabalhe-conosco ou pelo e-mail pcd@ideas.med.br.