São Gonçalo tem nova edição do 'Programa Oportunidades' nesta sexta (26)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através Subsecretaria de Trabalho em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realiza mais uma edição do "Programa Oportunidades", no Partage Shopping, nesta sexta-feira (26).

Durante a ação, que acontece até às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, serão oferecidos os serviços de cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos, obtenção de créditos e muitas oportunidades de vagas de emprego.

O Programa Oportunidades foi criado com a ideia de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Serviço:

Programa Oportunidades no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro. Nesta sexta-feira (26), 10h às 16h.

