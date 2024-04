Projeto Grael promove ação social em Niterói nesta quinta-feira (25)

Com uma programação especial dedicada a semana das profissões, o Serviço Social do Projeto Grael, irá promover nesta quinta-feira (25), uma ação social voltada para os alunos e a comunidade local, com intuito de oferecer oportunidades, bem-estar e desenvolvimento. O evento acontece das 14h às 17h, no estacionamento da sede da instituição, que fica na Av. Carlos Ermelindo Marins, 494, no bairro Jurujuba, em Niterói.

Durante a iniciativa, em parceria com importantes instituições locais, como CRAS Jurujuba; CIEE Niterói; Fundação Leão XIII; ISBET; Perfil RH e Senac Niterói, serão oferecidos uma série de serviços gratuitos para alunos e a comunidade.

Os participantes terão acesso a serviços de beleza, incluindo corte de cabelo para ambos os sexos, massagem e maquiagem. Além disso, serão oferecidas oportunidades de emprego, e cadastro de currículos para estágio e jovem aprendiz.



Outros serviços disponíveis incluem a consulta ao CADUNICO, consultoria especializada fornecida pelo SENAC RJ, isenção para segunda via de documentos como RG, Certidão de Casamento; Certidão de Nascimento e Certidão de Óbito. Haverá também orientação sobre questões previdenciárias, incluindo INSS, BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aposentadoria, além de informações sobre o programa Pé -de-meia e workshops interativos sobre estratégias de empregabilidade.

“Esta ação é uma oportunidade crucial para estreitar laços com a comunidade e fornecer apoio direto aos jovens em busca de emprego e desenvolvimento profissional. Estamos entusiasmados em poder oferecer uma variedade de serviços e recursos que possam verdadeiramente impactar positivamente a vida das pessoas”, afirmou Bruna Bernardes, assistente social do Projeto Grael.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones: (21) 97253-1909/ (21) 97253-6945.

Serviço:

Ação social do Projeto Grael - Semana das Profissões

Data: 25/04/2024

Horário: 14h às 17h

Local: Av. Carlos Ermelindo Marins, 494 - Jurujuba, Niterói