CCR Barcas e Instituto CCR oferecem serviços gratuitos de saúde nesta quarta (24), na estação Praça XV

Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, nesta quarta-feira (24), a CCR Barcas realizará mais uma ação do programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR, na Praça XV. Os clientes que passarem pela estação, das 8h às 13h, terão acesso a serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), além de sessões de massagem com duração de até 15 minutos.

Este ano, já foram realizados cerca de 400 atendimentos nas três ações ocorridas de janeiro a março. Desses, 292 fizeram a verificação de pressão arterial e 101 apresentaram indicadores fora dos parâmetros. Dos exames alterados, 62% representam o público masculino e 34% o público feminino. O restante optou por não informar o gênero.



Dos exames alterados, 62% representam o público masculino e 34% o público feminino. O restante optou por não informar o gênero. | Foto: Reprodução - O São Gonçalo

Leia também:

INSS começa a pagar nesta quarta décimo terceiro antecipado

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Após o atendimento, os técnicos de enfermagem disponibilizam os resultados, passam informações gerais sobre os exames aplicados e recomendam a busca de um especialista aos que apresentam alterações nos índices aferidos.