Prêmio Crianças Mais Saudáveis 2024 abre inscrições para escolas da rede pública no país

Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Prêmio Crianças Mais Saudáveis 2024, iniciativa que visa valorizar as escolas públicas que incentivam e promovem hábitos saudáveis no ambiente escolar. Abertas para instituições de Ensino Fundamental I e/ou II municipais, estaduais e federais, as inscrições dos projetos escolares devem ser realizadas até o dia 26 de maio no site .https://www.criancasmaissaudaveis.com.br/.

O Concurso Cultural ‘Prêmio Crianças Mais Saudáveis 2024’ vai eleger dez escolas públicas de Ensino Fundamental que melhor promovam um ou mais dos Cinco Hábitos Saudáveis que são pilares do Prêmio criado pela Nestlé. São eles: alimentação nutritiva e variada, brincar ativamente, porcionar para comer melhor, beber mais água e curtir as refeições juntos.

Leia mais



Receita abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF de abril deste ano

Universidade da Califórnia lança curso grátis de inglês para brasileiros



A seleção vai levar em conta os critérios de potencial de desenvolvimento de hábitos saudáveis, criatividade e envolvimento da comunidade escolar. Com isso, cada uma das escolas vencedoras receberá mentorias pedagógicas e um apoio financeiro no valor de R$38mil, que deverá ser destinado para iniciativas de promoção dos hábitos mais saudáveis para as crianças.



O foco é beneficiar crianças e adolescentes de diferentes realidades e suas comunidades escolares.

“Por meio do Nestlé por Crianças Mais Saudáveis apoiamos todo um ecossistema que estimula e desenvolve as crianças a escolherem de forma mais consciente e saudável. É um orgulho imenso fazer parte de um projeto como esse, focado na educação, colaboração e inovação. Prova disso é que, desde 2018, já alcançamos mais de 55 mil crianças e 15 mil educadores, em mais de sete mil municípios do Brasil”, explicou Gisele Pavin, Head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil.

A partir de julho de 2024, os resultados serão divulgados no site da ação e os projetos vencedores serão informados individualmente.

Desde 1999, com o lançamento de Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, a Nestlé une forças com escolas, organizações comunitárias e profissionais de saúde, para apoiar pais e cuidadores em sua jornada na educação de crianças saudáveis. O compromisso de Nestlé por Crianças Mais Saudáveis é ajudar 50 milhões de crianças a terem vidas mais saudáveis até 2030.

Sobre a Nestlé Brasil

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil e segue renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país.

A empresa emprega mais de 30 mil pessoas no Brasil e tem 20 unidades industriais localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de sete centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição). Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, que garantem uma produção sustentável e que trazem modernidade ao campo.

Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis.

A Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel.