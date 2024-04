Detran-RJ terá atendimento especial nos postos de vistoria nesta segunda-feira (22)

O Detran-RJ informa que todos os postos de vistoria de veículos do estado estarão abertos nesta segunda-feira (22) para atender os usuários que tinham serviços agendados nesta semana (entre os dias 15 e 19) e não puderam ser atendidos para fazer serviços como transferência de propriedade e outros.

Mesmo que não possam ir aos postos nesta segunda-feira, esses usuários não serão prejudicados, podendo comparecer às unidades em até cinco dias úteis, sem necessidade de fazer novo agendamento. Os demais usuários deverão agendar seus serviços normalmente. No feriado de terça-feira (23/4), Dia de São Jorge, não haverá expediente.

O Detran-RJ informa, ainda, que o boleto para pagamento da taxa de emissão do CRLV 2024 já está disponível no site do Bradesco.

