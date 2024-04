Novo trecho do MUVI começa a receber asfalto em São Gonçalo

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta sexta-feira (19), alterações no trânsito do Vila Lage para auxiliar no andamento das obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). O local começou a receber pavimentação, após a conclusão de drenagem de parte do trecho 1, entre Neves e Porto Velho.

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, percurso que também receberá várias intervenções urbanísticas e de paisagismo.

Leia mais

Tiradentes e São Jorge: veja o que abre e o que fecha no feriadão



CCR Barcas oferece oportunidades de emprego em cargos de níveis médio e superior



Os bloqueios estão sendo feitos na Rua Doutor Alberto Torres e na Rua Lúcio Tomé Feteira. Com isso, os motoristas que trafegam pela Rua Doutor Alberto Torres e querem acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira, estão fazendo o retorno criado próximo ao antigo DCO (atual setor de sinalização) e seguindo até a Avenida Canal. Depois, o motorista vira à esquerda para acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira.



Já quem segue pela Rua Lúcio Tomé Feteira e deseja seguir no sentido Centro, deve acessar a Avenida Canal pela Rua Lúcio Tomé Feteira, virando à direita na Rua Alberto Torres. Quem quer também seguir para Neves vindo da Rua Lúcio Tomé Feteira, deve acessar a Avenida Canal, em seguida virar à direita na Rua Doutor Alberto Torres e pegar o retorno em frente ao Assaí. Guardas Municipais estão dando apoio no local das intervenções.

O MUVI vem transformando São Gonçalo. Até quem não conhecia o projeto está animado ao ver as obras. É o caso de Messias de Lima, de 62 anos, que mora há 60 anos no Vila Lage.

"Eu não conhecia o projeto, mas vendo aqui, na prática, eu fico feliz. Nunca vi nada do tipo em São Gonçalo e agora ver de fato as pessoas colocando a mão na massa é ótimo. Essa obra ajudou até na questão do alagamento aqui no bairro. A casa da minha sogra, por exemplo, ficava muito alagada, com água chegando a mais de um metro. A gente tinha sempre que colocar os móveis no alto quando chovia. Agora, com essas últimas chuvas, isso não aconteceu mais e aqui não tem alagado. É uma coisa muito boa! O pessoal de São Gonçalo merece essas melhorias", afirmou o morador.