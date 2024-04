Tiradentes e São Jorge: veja o que abre e o que fecha no feriadão

Com a aproximação do feriado de Tiradentes (21) e de São Jorge (23), os comércios e serviços divulgaram seus horários de funcionamento atualizados para os dias de recesso. Confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar neste feriadão em Niterói, São Gonçalo e Rio.

Barcas

Na segunda, o funcionamento é normal. Nos dois dias do feriado, a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados na linha Araribóia. As travessias acontecem de hora em hora. De Niterói para o Rio, as partidas acontecem entre 5h30 e 23h30. No sentido oposto, entre 6h e 23h.

Não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá nos feriados de Tiradentes (21) e São Jorge (23).

No domingo (21) e terça-feira (23), a linha Paquetá vai operar com a grade de domingos e feriados. Os horários de funcionamento estão disponíveis no site da concessionária.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias do Estado do Rio não funcionarão no feriado de São Jorge.

As contas (água, energia, telefone etc) e carnês vencidos na terça (23) poderão ser pagos sem acréscimo no dia 24.

Clientes também podem usar os canais digitais e caixas eletrônicos para transações financeiras.

Prefeitura e Saúde de São Gonçalo

Prefeitura decreta ponto facultativo na segunda-feira (22), véspera do feriado de São Jorge.

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar, normalmente, durante todo o período do feriadão (de sábado, 20; a terça, 23).

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), em Vila Três, fica fechado sábado (20) e domingo (21). Na segunda (22), ele abre, normalmente, para as consultas e exames pré-agendados, das 8h às 17h. A unidade fica fechada na terça-feira (23).

As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto, ficam abertas 24h durante todo o feriadão, assim como a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, que realiza os testes para detectar o coronavírus e dengue com encaminhamento médico, abre na segunda-feira (22) e na terça-feira (23), das 8h às 13h. O CT fica fechado sábado e domingo. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h durante todo o período.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem no sábado (20), das 8h às 12h, para as vacinações contra o coronavírus e para a nova Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2024 para todo o público com mais de seis meses. Depois, as clínicas só reabrem na quarta-feira (24), às 8h.

Os polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, e Hélio Cruz, em Alcântara; abrem, respectivamente, na segunda (22) e na terça (23), das 8h às 12h, exclusivamente, para a aplicação da vacina antirrábica humana. Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de sábado (20) até terça-feira (23). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Semsa informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quarta-feira (24).

Prefeitura e Saúde de Niterói

De acordo com a Prefeitura e segundo o decreto municipal 15.359/2024, publicado em 13 de abril, a próxima segunda-feira, (22) será ponto facultativo. O expediente será normal nos serviços essenciais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, durante o feriado deste domingo (21), o ponto facultativo da próxima segunda-feira (22) e o feriado na terça-feira (23), as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

As Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família retornam às atividades na quarta-feira (24).

Atendimento de emergência:

Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima

Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba

Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca

Prefeitura e Saúde Rio de Janeiro

O Governo e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo na segunda-feira (22).

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) informa que os hospitais e as unidades de pronto atendimento (UPAs) funcionam normalmente durante os feriados de Tiradentes e São Jorge. O atendimento ambulatorial nas unidades seguirá os agendamentos já definidos para cada paciente.

O serviço do Samu 192 da capital está preparado para continuar a atender às demandas da população durante 24h por dia.

O Hemorio segue aberto para doações de sangue. O atendimento é das 7h às 18h, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro.

O funcionamento da RioFarmes será interrompido e só retorna na quarta-feira (24).

Os dois centros de diagnóstico por imagem do Governo do Estado também funcionarão no feriado. O Rio Imagem do Centro do Rio atenderá normalmente na segunda-feira (22), e estará aberto na terça (23), das 7h às 19h, para a realização de exames de mamografia, raios-x, tomografia e ressonância.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que as unidades 24 horas da rede municipal de saúde - UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III irão funcionar ininterruptamente entre os dias 20 e 23. O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, funcionará todos os dias, das 8h às 22h.

Prefeitura e Saúde de Itaboraí

Em Itaboraí também haverá ponto facultativo na segunda-feira (22). Os serviços essenciais do município funcionarão nos horários normais, sendo considerada falta grave a ausência dos servidores plantonistas.

Shoppings

- Pátio Alcântara – Não abrirá no domingo (21). Na terça (23), as lojas e quiosques funcionam das 9h às 15h, e a praça de alimentação das 10h às 15h.

- São Gonçalo Shopping - nos dias 21 e 23, as lojas e quiosques terão funcionamento opcional das 13h às 15h e funcionamento obrigatório a partir das 15h até 21h. Alimentação e lazer funcionam das 11 às 21h.

- Plaza Shopping - Irá funcionar em horário especial nos feriados de Tiradentes (21) e São Jorge (23):

Lojas, Quiosques: a partir de 13h (facultativo); de 15h às 21h (obrigatório)

Praça de alimentação: 12h às 21h

Restaurantes e Cinema - de acordo com a sua programação

- Partage Shopping -

Domingo (21):

Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 22h

Detran, TRE, Secretarias, SINE: Fechado

Selfit: 08h às 14h

Terça-feira (23):

Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 23h

Detran, TRE, Secretarias, SINE: Fechado

Selfit: 08h às 18h

- Shopping Tijuca



Alimentação e quiosques de alimentação - 12h às 22h



Lojas e quiosques - 13h às 21h



Lazer e Entretenimento: Conforme a programação



- NorteShopping



Lojas, quiosques, lazer e entretenimento - 13h às 21h



Alimentação - 10h às 22h



Taste Lab - 11h às 23h



Pátio - 10h à meia-noite

- Shopping Rio Sul

Terça (23)

Lojas funcionam das 13h às 21h

Praça de alimentação das 12h às 21h

Supermercados

- Mundial: As lojas do Supermercados Mundial funcionarão na segunda-feira normalmente das 7h30 às 21h. Domingo (21) e terça (23) abrem até as 14h, com exceção das lojas de Copacabana (7h30 às 18h), Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí (Niterói), que ficarão abertas até as 21h.

- Guanabara: O Guanabara funcionará normalmente no feriado de São Jorge, das 7h às 18h.

- Rede Supermarket: Durante os feriados, o horário de funcionamento das lojas varia de acordo com cada unidade. Clientes podem consultar os horários no site.

Metrô

Na segunda (22), o funcionamento será normal, das 5h à 0h. No domingo (21) e na terça (23), a operação dos trens e do metrô na superfície será em esquema de feriado, das 7h às 23h.

As transferências entre as linhas 1 e 2 acontecerão no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro nos feriados.

BRT

A MOBI-Rio informa que o planejamento da operação do feriado de São Jorge (23) será igual ao dos sábados.

Ponte Rio-Niterói

A Ecoponte estima que mais de um milhão de veículos passem pela Ponte Rio-Niterói entre os dias 18 e 24.

No sentido Região dos Lagos, os dias de maior fluxo devem ser quinta (18), quando são esperados mais de 81 mil veículos, e sexta (19), com 82 mil veículos.

No sentido Rio, o pico deve ser na quarta (24), com cerca de 84 mil veículos.