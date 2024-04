Faetec e Secretaria da Mulher abrem 315 vagas para cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece 315 vagas em cursos de Qualificação Profissional para mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. O prazo de matrículas começa nesta segunda-feira (01) e vai até 23 de abril. A previsão é de que as aulas tenham início ainda este mês.

"As inscrições para a terceira rodada de matrículas em unidades da Faetec de 16 municípios do estado estão abertas e contemplam cinco cursos. A capacitação profissional aumenta as chances da mulher conseguir um emprego, conquistar autonomia financeira e retomar o comando da sua vida", diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Leia mais:



Estado do Rio oferece, nesta semana, quase 3.500 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Mês da mulher aponta elevado índice de violência contra o gênero; Confira os casos em destaque



Estão aptas a se candidatar mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em vulnerabilidade e risco social, sejam vítimas de violência e moradoras de locais com infraestrutura deficitária. As interessadas devem procurar Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres, que farão o encaminhamento das candidatas para as unidades da Faetec.

A presidente da Faetec, Caroline Alves, destaca a importância desse projeto para todas as mulheres que se encontram em vulnerabilidade social.

“A abertura dessas vagas representa uma grande oportunidade para que as mulheres consigam reingressar ao mercado de trabalho ou uma melhor colocação profissional, alcançando assim sua autonomia financeira. É muito gratificante poder, pela terceira vez, abrir inscrições para este programa tão relevante para a sociedade do Rio de Janeiro”, destacou Caroline.

Estão disponíveis cursos de Recepcionista de Eventos; Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Assistente Administrativo; Assistente de Logística e Assistente de Recursos Humanos.

As aulas irão acontecer em 16 pólos Faetec em Mangaratiba; Arraial do Cabo; Búzios; Cachoeiras de Macacu; Iguaba; Itaperuna; Itatiaia; Macaé; Niterói (Unidade Pendotiba); Nova Iguaçu (Unidade Centro); São Gonçalo (Unidade Vila Lage); Mendes; Tanguá; Teresópolis; Três Rios e Valença.

Para realizar a matrícula, as candidatas deverão levar à unidade da Faetec desejada: RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; e a ficha de matrícula entregue pelo CEAM ou CIAM.