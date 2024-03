Confira o que abre e fecha na Sexta da Paixão em São Gonçalo e Niterói

Os shoppings funcionarão com horários diferenciados no feriado - Foto: Divulgação

Os shoppings funcionarão com horários diferenciados no feriado - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (29), é comemorada a Sexta-Feira Santa (ou Sexta da Paixão), um dia com um extremo simbolismo para os católicos. A Semana Santa, que teve início no dia 24 de março, celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. A Sexta-Feira Santa, especificamente, recorda a morte de Jesus. A data é considerada feriado nacional, e por isso, O SÃO GONÇALO listou o que abre e o que fecha neste dia.

Metrô

Nesta sexta-feira (29), o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. Já no sábado (30) e domingo de Páscoa (31), a operação do metrô acontece nos horários regulares de fim de semana. No sábado, das 5h à meia-noite; e no domingo, das 7h às 23h.

Nos três dias, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro, sem transferência na estação Estácio.



Já o Postos de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente na sexta (29/03). O espaço voltará a abrir as portas na segunda-feira (01).

Serviço:

- Linhas 1, 2 e 4

Sexta-feira (29) e domingo (31): das 7h às 23h



Sábado (30): das 5h à meia-noite

- Transferência entre as linhas 1 e 2



Sexta (29), sábado (30) e domingo (31): no trecho compartilhado entre General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro

- Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sexta-feira (29) e domingo (31): das 7h às 22h30

Sábado (30): das 5h às 23h30

Prefeitura de São Gonçalo

O expediente de todas as repartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo será normal nesta quinta-feira (28), véspera do feriado da Sexta-Feira Santa. Não haverá ponto facultativo.

Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói publicou o Decreto Nº 15.322/2024, no Diário Oficial do Município, onde estabelece o ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nesta quinta-feira (28), sem prejuízo dos serviços essenciais.

Saúde de São Gonçalo

Nesta sexta-feira (29), a Secretaria de Saúde manterá todas as unidades de urgência e emergência de saúde em funcionamento normal. Dois centros de atenção psicossocial também funcionarão normalmente.

Estarão funcionando 24h as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, também funciona 24h, assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, que realiza os testes para detectar o coronavírus e dengue com encaminhamento médico, abre na sexta-feira (29), das 8h às 13h. Fica fechado no sábado (30) e domingo (31) e reabre na próxima segunda (1), das 8h às 17h. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro, telefone: 2607-5960) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três, telefone: 3606-9224) vão funcionar 24h durante todo o período.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas na sexta-feira (29) e abrem no sábado (30), das 8h às 12h, para as vacinações contra o coronavírus e para a nova Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2024. O Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, abre na sexta (29), das 8h às 12h, exclusivamente para a aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de sexta-feira (29) até domingo (31). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (1º).

Saúde de Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, durante o ponto facultativo na quinta-feira (28) e no feriado de sexta-feira (29), as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24h por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa.

Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

As Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família retornam às atividades na segunda-feira (01). Não haverá vacinação nos dias 28 e 29 de março.

Atendimento de emergência:

Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima

Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba

Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca

Enel



Nesta sexta-feira (29), as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição Rio estarão fechadas, retornando as atividades na próxima segunda-feira (1). Neste período, os clientes podem acessar os serviços da companhia pelos canais digitais, 24h por dia, 7 dias por semana.

O atendimento pode ser solicitado pela Agência Virtual no site da empresa http://www.enel.com.br; perfis Enel Clientes BR no Facebook e Twitter; WhatsApp, com a atendente virtual Elena, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608; aplicativo Enel Rio, disponível para Android e iOS; e por meio da Central de Relacionamento 0800 28 00 120.

Além disso, durante o feriado, a companhia manterá o contingente normal de equipes para o pronto atendimento das demandas dos clientes, bem como um plano de contingência caso seja necessário reforçar a quantidade de equipes em função de impactos por eventuais condições climáticas adversas.

Shoppings

Partage São Gonçalo:

Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 23h

Detran, TRE, Secretarias, SINE: Fechado

Selfit: 08h até 18h

Pátio Alcântara:

Sexta-feira (29):

Lojas e quiosques - 9h às 15h

Praça de alimentação - 10h às 15h

Sábado (30):

Funcionamento normal

Lojas e quiosques - 9h às 21h

Praça de alimentação - 9h às 21h

Domingo (31): não abre

São Gonçalo Shopping

Sexta-feira (29):

Lojas e Quiosques - Opcional das 13h às 15h / Obrigatório das 15h às 21h

Alimentação e Lazer - 11h às 21h

Sábado (30):

Lojas e Quiosques - 10h às 22h

Alimentação e Lazer - 10h às 22h

Domingo (31):

Lojas e Quiosques - 13h às 21h

Alimentação e Lazer - 11h às 21h

Plaza Shopping Niterói

Sexta-feira (29)

Lojas e Quiosques: a partir de 13h (facultativo); de 15h às 21h (obrigatório)

Praça de alimentação: 12h às 21h.

Restaurantes e Cinema - de acordo com a sua programação.

Barcas

- A linha Arariboia funcionará com grade de domingos e feriados, com viagens de hora em hora, das 5h30 às 23h30.

- Não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.

- A linha Paquetá funcionará com a grade de fins de semana e feriados.

Para mais informações basta acessar o site da CCR Barcas: https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

Bancos

Nesta Sexta-Feira Santa (29), não haverá o atendimento presencial. O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED (Transferência Eletrônica Disponível).

Somente o PIX, que funciona 24h todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.