Castrações gratuitas de cães e gatos em Itaboraí até 26 de abril

As castrações são feitas de 9h às 15h - Foto: Divulgação

O município de Itaboraí recebe, até o dia 26 de abril, o Castramóvel, que oferece castrações gratuitas de cães e gatos na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, e conta com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Para agendar o procedimento, é preciso acessar o site do RJPET (https://rjpet.com.br/). Nesta terça-feira (26), durante o primeiro dia de atividades do programa no município, foram realizadas mais de 50 castrações gratuitas de animais. As castrações são feitas de 9h às 15h.

De acordo com o planejamento do programa, às segundas-feiras serão atendidos felinos (macho e fêmea); às terças, caninos (fêmea); às quartas, caninos (fêmea); às quintas, felinos (macho e fêmea); e às sextas, caninos (macho). Para cães, o peso mínimo deve ser de 5kg e máximo de 25kg. Já para gatos não há limite de peso.

A castração gera benefícios para o animal, como a redução do comportamento de marcação de território; evita gestação indesejada, infecção uterina e transmissão de doenças; diminui os riscos de desenvolver câncer, tumores e cistos ovarianos e aumenta a expectativa de vida.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, acompanhou o primeiro dia do Castramóvel em Itaboraí, nesta terça-feira (26), e ressaltou a importância da iniciativa.

"O Castramóvel é um programa que visa não só a castração dos animais, mas também o tratamento mais adequado e humanizado de cães e gatos. O nosso objetivo é realizar mais de mil procedimentos durante a permanência no programa na cidade, e assim, realizar o monitoramento e controle do número de animais no município", afirmou o secretário.

Uma das primeiras beneficiadas com o programa na cidade foi a cadela Piquena. A tutora do animal, Andréa Sousa, de 39 anos, se disse realizada com a iniciativa.

"Eu acho muito interessante essa iniciativa, pois muitas famílias não possuem condições financeiras e de logística para castrar os seus animais de estimação. E ter essa oportunidade perto da nossa residência é muito importante", afirmou a moradora do bairro Nova Cidade.