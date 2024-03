Inscrições para concurso da educação de SG terminam nesta terça (26)

As inscrições para a a prova do concurso para níveis fundamental e médio da rede municipal de Educação de São Gonçalo se encerram às 23h59 desta terça-feira (26). Para se inscrever, somente pela internet, basta acessar o site www.selecon.org.br.

As provas objetivas e de redação acontecem no dia 28 de abril. A prova prática, exigida para o cargo de merendeiro, acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de maio. O salário base para nível fundamental é de R$1412,00, sendo 30h semanais, e de R$1930,62 para nível médio, sendo 40h semanais.

São 277 vagas imediatas, além do cadastro de reserva, para os cargos de Cuidador de Aluno Especial, Auxiliar de Creche, Inspetor de Alunos e Merendeiro, sendo reservado o percentual de 5% para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência). Os nomes dos aprovados e a classificação final do concurso serão divulgados no Diário Oficial e nos sites www.selecon.org.br e www.saogoncalo.rj.gov.br, a partir das 19h do dia 19 de junho.



O valor de inscrição é de R$ 40,50 para o cargo de Merendeiro e de R$58,00 para os demais cargos. Os valores devem ser pagos via boleto bancário. De terça a quinta-feira (27 a 29 de fevereiro) é possível solicitar a isenção de inscrição. O dia 26 de março é a data final para a entrega de laudo para solicitação de cota de PcD. Ambos devem ser solicitados pelo site www.selecon.org.br.

O candidato deve ler atentamente o conteúdo do edital, divulgado em Diário Oficial. A partir da data de homologação do resultado final, o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do município.

Cargos

- Cuidador de Aluno Especial: é necessário apresentar diploma ou certificado de formação em nível médio e curso de qualificação de cuidador.

- Auxiliar de Creche: é necessário apresentar diploma ou certificado de formação em nível médio ou na modalidade Normal.

- Inspetor de Alunos: é necessário apresentar diploma ou certificado de formação em nível médio.

- Merendeiro: é necessário apresentar diploma ou certificado de formação em nível fundamental.