Obras de urbanização do Viradouro serão entregues neste sábado

O prefeito Axel Grael anunciou, nesta terça-feira (19), o acerto da vinda do Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, à Niterói, no próximo sábado (23), para a entrega de obras de urbanização do Viradouro.

Os detalhes do encontro foram alinhados ainda nesta terça (19), no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com Olavo Noleto, secretário Executivo da Secretaria de Relações Institucionais do Planalto.

"Alinhei os detalhes do encontro hoje, em Brasília, durante encontro com Olavo Noleto, secretário executivo da secretaria de relações institucionais do planalto", informou Axel Grael.

Leia mais

Prefeitura de Itaboraí abre nova chamada pública para inscrições no Espaço do Artesão



Fundação Mudes oferece 908 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil



"A infraestrutura que implantamos nas comunidades do Viradouro e Morro da União, em Santa Rosa, somam investimentos de R$ 40 milhões. O trabalho de urbanização inclui contenções de encostas, implantação da rede de drenagem, espaços de convivência com equipamentos de lazer e uma Plataforma Digital Urbana. Conquista importante", concluiu o prefeito em publicação feita em sua conta no Instagram.