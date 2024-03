Prefeitura de Itaboraí abre nova chamada pública para inscrições no Espaço do Artesão

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou uma nova Chamada Pública para inscrições no Espaço do Artesão. O cadastro é realizado somente através do link https://forms.gle/sstdKGhm8DkjPXfQ6 até o dia 28 de março. Serão selecionados 80 artesãos para o credenciamento, sendo 20 artesãos designados por feira, realizados através do sistema de rodízio.

Localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, o Espaço do Artesão é um ponto de encontro onde os empreendedores podem compartilhar suas habilidades, exibir suas obras e interagir com o público. Um ambiente dedicado à celebração e à promoção dos talentos criativos da região.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, destaca que o Espaço do Artesão desempenha um papel fundamental na preservação e na promoção desse patrimônio cultural.

"O artesanato itaboraiense é mais do que apenas produtos feitos à mão, é um reflexo da identidade e da história da comunidade. Desde as técnicas tradicionais passadas de geração em geração até as inovações contemporâneas, cada peça conta uma história única, enraizada nas tradições locais e no espírito criativo dos artesãos", enfatizou.