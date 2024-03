Defesa do Consumidor de Maricá promove mutirão de negociação com a Enel

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, promove, na próxima quarta-feira (27) o primeiro mutirão de negociação neste ano para quem tem débitos com a concessionária de energia elétrica Enel. O evento acontece das 9h30 às 16h na Casa do Consumidor de Maricá, que fica na Rua Coronel Aloisio Costa e Silva nº 154, no Parque Eldorado. Os acordos valem para consumidores rurais e residenciais e não incluem acréscimos como juros de financiamento, correção monetária ou encargos por atraso, como juros e multas.

As negociações poderão ser firmadas em até 24 parcelas, obedecendo à seguinte escala: débitos de até R$ 2.500 têm entrada zero ou um valor oferecido pelo devedor; entre R$ 2.501 e R$ 5 mil, a entrada é negociável a partir de 5% da dívida; acima de R$ 5 mil, o cliente dará uma entrada a partir de 10%, podendo oferecer mais.

Leia mais

Receita Federal abre amanhã (21/3) consulta ao lote residual de restituição do IRPF de março de 2024

São Gonçalo tem vagas disponíveis para cursos profissionalizantes



Para firmar o acordo, o cliente não poderá ter outro parcelamento em órgão de defesa do consumidor nos últimos 12 meses, nem estar com parcelamento vigente realizado nos últimos 90 dias (aí incluídos os programas federais Renegocia ou Desenrola Brasil), além de ter, no mínimo, uma fatura com 90 dias de atraso.



Serviço:

Mutirão de negociação com a Enel

Data: 27 de março

Horário: 09h30 às 16h

Local: Casa do Consumidor de Maricá - Rua Coronel Aloisio Costa e Silva nº 154 – Parque Eldorado

1/3 | Foto: Divulgação

2/3 | Foto: Divulgação

3/3 | Foto: Divulgação