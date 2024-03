Enel realiza ações de consumo consciente e negociação de dívidas

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado na próxima sexta-feira (15), a Enel Distribuição Rio criou um calendário de palestras sobre consumo consciente para marcar a passagem da data nas lojas da distribuidora em Niterói, Maricá e São Gonçalo. As atividades serão realizadas entre o dia 13 e 15, das 13h às 17h. Além disso, no Mês do Consumidor, a Enel Rio anuncia uma campanha exclusiva de renegociação de débitos para seus clientes, com oferta de até 50% de desconto sobre a dívida atualizada para pagamento à vista.

A iniciativa visa oferecer condições especiais para regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. Nas lojas de atendimento da distribuidora, além do desconto, o consumidor poderá escolher o pagamento no cartão de crédito em até 21 vezes. No site da Enel, é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para essa modalidade. A modalidade para pagamento parcelado na conta de energia permanece disponível nas condições de 10% de entrada + 7 parcelas com juros de 1% de financiamento.

A campanha estará vigente até o dia 31 de março, e para participar é preciso que o cliente possua, pelo menos, uma fatura com mais de 180 dias de atraso. Os interessados podem aderir à campanha de negociação nos seguintes canais: lojas e call center da Enel, cobradores, além do Feirão Limpa Nome do Serasa.

“Esta campanha representa o compromisso da Enel em sempre oferecer soluções flexíveis e acessíveis para seus clientes, proporcionando a oportunidade de regularizar suas pendências financeiras de maneira vantajosa. A empresa reforça seu compromisso com a satisfação do cliente e a busca constante por inovação e excelência no atendimento”, explica Ana Teresa Raposo, Diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio.

Palestras nas lojas

As palestras, que serão realizadas nas lojas de Niterói, Maricá e São Gonçalo entre quarta e sexta-feira desta semana, integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso eficiente da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, o que contribui para evitar gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de LED – até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.

São Gonçalo

Data: Quarta-feira (13)

Horário: 13h às 17h

Local: Av. Presidente Kennedy, 311 - Centro

Niterói

Data: Quinta-feira (14)

Horário: 13h às 17h

Local: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 1 – Centro

Maricá

Data: Sexta-feira (15)

Horário: 13h às 17h

Local: Rua Senador Macedo Soares, 156 – Centro