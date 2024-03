Neltur capacita monitores para atender o 'Ecotur Sem Barreiras'

As informações e práticas aconteceram no dia 9 (sábado), no Parque da Cidade - Foto: Divulgação

As informações e práticas aconteceram no dia 9 (sábado), no Parque da Cidade - Foto: Divulgação

A Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, capacitou um grupo de monitores de seus Centros de Atendimento ao Turista – CATs -, para atendimento aos usuários do Niteroi Ecotur Sem Barreiras, na 8ª Edição do projeto “Formar Para Melhor Atender”. As informações e práticas aconteceram no dia 9 (sábado), no Parque da Cidade.

O grupo percorreu as trilhas dos Eucaliptos e a dos Platôs. A Supervisora dos CATs, Érica Assis, deu explicações sobre as operações de atendimentos realizadas no Parque da Cidade, visando aperfeiçoamento dos profissionais da empresa, que estão em contato direto com os turistas, visitantes e moradores que se inscrevem para o Niterói Ecotur Sem Barreiras.

Esse é outro projeto da Neltur- em parceria com a Secretaria de Acessibilidade e o Clube Niteroiense de Montanhismo -, onde os usuários podem utilizar o equipamento cadeira “Julietti”, possibilitando assim que pessoas PCDs (com alguma deficiência) se integrem à natureza tendo a oportunidade de realizar uma trilha, dentre aquelas validadas para realização do mesmo.

Para André Bento, Presidente da Neltur, a capacitação de monitores dos CATs é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento e atualização, principalmente, quando se atua na linha do Ecoturismo, como esta edição: “Niterói é a cidade do Ecoturismo e aperfeiçoar nossos monitores no atendimento aos turistas, visitantes ou moradores que fazem uma das trilhas validadas para o Niterói Ecotur Sem Barreiras, é um trabalho que fazemos continuadamente e demonstra que a cidade deve estar bem preparada todo o tempo, atuando também nestas unidades de conservação belíssimas que a cidade possui. Esta edição treinou nossos monitores para um aperfeiçoamento necessário no atendiment o aos usuários dessas trilhas”, ressaltou Bento.