Receita Federal antecipa e libera hoje (12/3) o Programa do Imposto de Renda 2024

Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida - Foto: Divulgação

A Receita Federal informa que liberará amanhã (12/3) o Programa do Imposto de Renda 2024. Em princípio o download só poderia ser realizado a partir do dia 15 março, quando inicia o prazo de entrega das declarações.

Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida. Entretanto, eles devem estar atentos quanto à transmissão da declaração, o que só será possível a partir da próxima sexta-feira (15/3).

Segundo o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor-fiscal José Carlos Fonseca, a antecipação confere ao contribuinte a possibilidade de verificar as informações necessárias e, se for o caso, levantar documentações que sejam necessárias.



Para saber como fazer o Imposto de Renda, acesse aqui o site da Receita Federal.

Para fazer o download do Programa do Imposto de Renda 2024, clique aqui.