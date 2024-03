Moradora do Fonseca desaparece após sair para trabalhar

Família pede que pessoas com informações sobre Vera entrem em contato com o número (21) 99290-8764 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Família pede que pessoas com informações sobre Vera entrem em contato com o número (21) 99290-8764 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma moradora do Fonseca, em Niterói, desapareceu após sair para trabalhar na manhã do último domingo (10). De acordo com familiares, Vera Maria de Sousa Gomes, de 62 anos, trabalha como doméstica e saiu de casa para fazer faxina em um imóvel no Ingá, mas não retornou e não fez qualquer contato com a família desde então.

A consultora de atendimentos Stefany Magalhães, de 30 anos, sobrinha da doméstica, conta que a tia já costuma trabalhar no imóvel e que saiu de casa bem cedo. Ela tinha remarcado a faxina para o final de semana e disse para o esposo, com quem vive, que chegaria bem tarde em casa.

Leia também:

➢ "Ele dizia que ia beber meu sangue", relembra mulher que teve a língua arrancada pelo companheiro em SG

➢ Dois foragidos da Justiça são presos no Centro de Niterói

"Ela saiu de casa às 5h e pouca da manhã, falando que ia retornar umas 8h, 9h da noite. Ela ia ficar sozinha no apartamento como sempre faz. Quando a patroa chegou, às 10h, o apartamento estava vazio e do jeito que ela tinha deixado", conta Stefany. A patroa de Vera acredita que ela não tenha sequer chegado ao imóvel e também não teve nenhum retorno sobre a moradora do Fonseca.



Ainda de acordo com o relato de familiares, Vera não tinha qualquer desavença conhecida e não apresentou nenhum comportamento fora do usual antes do desaparecimento. Ela usava uma blusa amarela quando saiu de sua residência, no Bairro Chic. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) e repassado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Divisão de Homicídios da região.

A família pede com informações que possam ajudá-los a descobrir o paradeiro de Vera entrem em contato através do número (21) 99290-8764.