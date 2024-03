Beneficiários da Unimed-Rio passarão a ser atendidos pela Unimed Ferj

Na manhã desta terça-feira, 05/03/2024, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reuniu-se com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Unimed-Rio, Unimed Ferj, Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed, entes que assinaram o Termo de Compromisso feito em novembro de 2016 com a operadora Unimed-Rio. Os participantes concordaram e assinaram a decisão de que a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médio do Rio de Janeiro LTDA fará a transferência de todos os seus beneficiários para a Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj).

A Unimed-Rio continuará suas atividades como prestadora de serviços de saúde, deixando de atuar como operadora de plano de saúde. A ANS ressalta que a realização da transferência de carteira não poderá acarretar qualquer prejuízo à assistência dos beneficiários.

Na reunião, ficou acordado que a Unimed Ferj:

1. Ficará responsável pela dívida assistencial da Unimed-Rio;

2. Contratará da Unimed-Rio todos os serviços operacionais para suportar essa fase de transição de transferência de carteira ao longo de 2024, de acordo com a necessidade a ser apontada pela Unimed Ferj;

3. Arrendará o hospital e o(s) pronto(s) atendimento(s) da Unimed-Rio, assumindo autonomia sobre a gestão, o dimensionamento estrutural e o direcionamento assistencial de todo equipamento arrendado, levando em consideração os compromissos previamente firmados.

De acordo com dados de janeiro de 2024, a Unimed-Rio possui 452.598 beneficiários em planos de assistência médica e 33.150 beneficiários em planos exclusivamente odontológicos. Todos serão transferidos para a Unimed Ferj a partir do próximo mês de abril, de acordo com o calendário que será informado em breve pelas operadoras envolvidas.