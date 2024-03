Previsão do tempo: final de semana deve ser de tempo instável na região

Águas de março à vista? O primeiro final de semana do mês deve ter chuva e tempo instável, mas sol e calor ainda devem estar presentes. Isso por conta da influência de áreas de instabilidade e umidade vinda do oceano, que devem "bagunçar" o tempo e deixar céu com nuvens.

Segundo o Climatempo, o início do fim de semana, nesta sexta-feira (1º), pode ser com pancadas de chuva à tarde e à noite. Há 83% de chance de chuva. A temperatura mínima esperada para o dia é de 25° e máxima de 31°.

Leia também:

Niterói apresenta as bicicletas do sistema de compartilhamento Nit Bike

Rio registra primeiro caso de Febre Oropouche

O sábado (2) deve ser de sol, com chuva fraca a moderada de forma isolada durante a madrugada/manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite pode ter alguma nebulosidade. Mínima prevista de 23° e máxima de 30°.

Já o domingo (3) deve ser de sol com algumas nuvens, porém sem possibilidade de chuva. A mínima esperada é de 22° e máxima de 32°.