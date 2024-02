Projeto de inclusão social e digital inaugura centro de formação em Niterói

Uma nova iniciativa inclusiva em Niterói pretende transformar a vida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, moradores de favelas ou de outras localidades, pessoas com deficiência (PcD), negros e representantes da comunidade LGBTQIAPN+, que desejam atuar no segmento gamer (dos jogos eletrônicos).

Criado para promover o acesso à cultura dos jogos, da tecnologia e inovação a grupos minorizados, seja por raça, gênero ou orientação sexual, o projeto de inclusão social e digital DiversiGames inaugura seu primeiro centro de formação na cidade de Niterói, no próximo dia 5 de março.

Com patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, e da Enel Distribuição Rio, parceria com a Prefeitura de Niterói, e apoio da plataforma TikTok, do canal Woohoo e da DT3, o novo espaço atenderá adolescentes e jovens, de 12 a 18 anos, oferecendo cursos gratuitos de League of Legends, Valorant, FreeFire, Legends of Runeterra e Programação e Desenvolvimento de Jogos.

São 100 vagas em turmas de 10 alunos cada. Os cursos, ministrados em diferentes dias da semana, pela manhã e à tarde, tem 10 meses de aulas seguidas, com uma hora de duração. Toda a metodologia de ensino e a estrutura da unidade foram adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcD). Os alunos e alunas participantes do projeto também recebem aulas de inglês.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente, com apresentação dos seguintes documentos: RG (ou certidão de nascimento) e CPF do participante, e do seu responsável, e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp: +55 21 99806-4551. O centro de formação DiversiGames Niterói fica na Rodovia Amaral Peixoto, 570 (Niterói – RJ).

“Trabalho no segmento gamer há cinco anos e, com o DiversiGames, estamos ampliando o acesso de grupos minorizados ao universo dos jogos eletrônicos, com o objetivo de transformar vidas e gerar impacto positivo”, explica o empresário e Diretor Executivo do DiversiGames, Ricardo Chantilly, idealizador do projeto. “Também estamos estabelecendo novas parcerias com ONGs e empresas que queiram se conectar ao projeto para realizar ações de responsabilidade social”, ressalta.

Segundo a Diretora de Operações, Mariana Uchôa, o projeto vem a ser um hub de diversidade, que vai promover mais inserção ao oferecer possibilidades equitativas para todos, independente de raça, gênero, habilidade, origem ou orientação sexual. “Estamos felizes em levar o DiversiGames para a cidade de Niterói, em especial para o Complexo do Caramujo, que vem mudando a realidade da população através da educação e dos esportes, e agora, contará com essa iniciativa que promove o acesso à cultura gamer e ao mundo digital. O projeto alia entretenimento e aprendizado às oportunidades de trabalho, renda e carreira aos jovens”, afirma a executiva.

“Para a Enel, participar do DiversiGames é motivo de muito orgulho. Um projeto que consegue unir o apoio à diversidade com o incentivo ao conhecimento e novas oportunidades de desenvolvimento, em um mercado tão expressivo e em constante crescimento como o dos Games, está totalmente alinhado com os valores da nossa companhia. Buscamos sempre desenvolver ações que possam contribuir efetivamente para a população de nossas áreas de atuação, e o DiversiGames trouxe uma sintonia perfeita neste sentido”, destaca a diretora de Comunicação da Enel, Janaína Villela.

O DiversiGames chega ao mercado com uma proposta inovadora, como um hub que transversaliza ações de ESG e Games e apresenta o universo dos games a pessoas interessadas - e fascinadas - pelos jogos eletrônicos mas com pouco ou nenhum recurso para usufruir deste entretenimento de qualidade que oferece diferentes possibilidades de formação e experiências. O projeto incentiva a criatividade dos participantes, permitindo a criação de jogos, histórias e conteúdos; conscientiza alunos e alunas sobre questões sociais importantes como preconceito, discriminação, saúde mental e meio ambiente; e gera oportunidades de trabalho e carreira aos jovens que desejam seguir como desenvolvedores, testadores, designers de jogos, jogadores ou casters, entre outras funções. Além disso, desenvolve aptidões como resolução de problemas, pensamento crítico, trabalho em equipe, comunicação, empatia e habilidades sociais através de atividades de jogos multiplayer.