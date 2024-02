Castramóvel da Prefeitura de Niterói abre inscrição para os bairros da Grota e da Cachoeira

O Castramóvel, serviço volante de castração gratuita de animais de estimação da Prefeitura de Niterói, chegou para os moradores da Grota e da Cachoeira! Sábado (24), a partir das 9h, a Igreja Betânia, na Av. Rui Barbosa, vai ser ponto para tutores de cães e gatos dos bairros próximos inscreverem seus bichinhos para serem castrados. A ação, realizada pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), acontece de forma itinerante por toda a cidade e ajuda a população a cuidar da saúde de milhares de animais de estimação.

Para fazer o agendamento, é necessário levar RG e CPF (original e xerox) e comprovante de residência com endereço dos bairros da Grota e Cachoeira (o comprovante deve estar no nome do responsável pelo animal), não serão aceitos comprovantes de residência de outros bairros. As senhas são limitadas e o morador contemplado terá direito a uma vaga. Não haverá lista de espera ou cadastro de reserva. Além disso, não é necessário levar o animal no dia da inscrição.

“Estamos iniciando o ano atendendo duas importantes localidades da cidade onde nosso serviço móvel não havia passado. Importante salientar que moradores de outros bairros poderão estar usando nosso serviço de castração no CCPAD que é nossa unidade fixa no bairro do Fonseca, as próximas inscrições estão marcadas para acontecer no dia 1° de março a partir das 10h em nosso app Niterói Animal.” Marcelo Pereira Coordenador de Proteção animal da Prefeitura de Niterói

Para participar do procedimento, o animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.