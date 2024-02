Prefeitura de Niterói criará novas ciclovias para interligar sistema Nit Bike

Com a previsão de implantação do Nit Bike pelo Programa Niterói de Bicicleta, a Prefeitura de Niterói criará novas ciclovias para viabilizar a interligação entre as estações do sistema de compartilhamento de bicicletas. O serviço terá 50 pontos e começará a funcionar gratuitamente a partir de março. Novas pistas exclusivas para os ciclistas serão criadas em ruas no Gragoatá, Ingá, Icaraí e São Francisco, totalizando um acréscimo de 2,75 Km à malha cicloviária da cidade, que chegará a 83,75 Km.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a presença das bicicletas nas ruas da cidade é uma realidade.

“Havia muito ceticismo quando a gente falava de fazer de Niterói uma cidade para a bicicleta. Hoje isso é uma realidade. A cidade está cada vez mais abraçando a causa da sustentabilidade e a implantação do serviço de bicicletas compartilhadas é mais uma ação neste sentido. Vamos garantir mais mobilidade para a população de forma ambientalmente limpa, além de ser um serviço com um viés social importante, porque será acessível a todos”, reforçou o prefeito.

A expansão está sendo planejada com o objetivo de melhorar a ligação entre os bairros. O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que as novas rotas facilitarão também o acesso e a mobilidade em toda a cidade.

"A expansão da malha cicloviária de Niterói é uma iniciativa chave para incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável, saudável e democrático. Estas mudanças não apenas melhoram a mobilidade urbana, mas também contribuem para a qualidade de vida, inclusão social e redução da poluição ambiental. Niterói tem demonstrado comprometimento contínuo com o desenvolvimento cicloviário. Alcançamos marcos significativos em anos recentes como a expansão da malha cicloviária, a instalação de contadores automáticos de ciclistas e o lançamento de programas educativos e de incentivo ao ciclismo. Esta expansão atual é uma extensão natural desses esforços, alinhando-se com o objetivo de longo prazo de tornar Niterói uma referência em mobilidade por bicicleta", afirmou Filipe Simões.

Nit Bike - O nome escolhido pelo público para o novo serviço de bicicletas compartilhadas da cidade que começa a funcionar em março é Nit Bike. A consulta pública foi realizada pela plataforma Colab e recebeu 5.240 votos. O projeto prevê 50 estações, 46 para adultos e quatro para crianças, totalizando 600 bikes oferecidas gratuitamente no município.

Icaraí, São Lourenço, Barreto, Ingá, São Domingos, Gragoatá e Boa Viagem são alguns bairros que serão contemplados. Neste primeiro estágio, a Prefeitura assumirá os custos do serviço, oferecendo viagens gratuitas de até uma hora. Excedendo esse tempo, será aplicada uma multa proporcional. Além disso, há planos de integração com empresas locais, permitindo a instalação de estações patrocinadas, expandindo a área de cobertura e reduzindo os custos municipais. A implementação será gradual, a partir de março, começando com 15 estações na primeira etapa e expansão para o restante até meados do ano.

Contadores de ciclistas - A Coordenadoria Niterói de Bicicleta iniciou em janeiro a instalação do sistema Contabike, um avanço significativo na coleta de dados sobre o uso de bicicletas na cidade. O sistema de monitoramento automático de ciclistas desenvolvido pela empresa Eco-Counter é composto por 11 contadores automáticos, estrategicamente posicionados em locais como a Avenida Amaral Peixoto e a Rua São Lourenço.

Os contadores também estão posicionados na Avenida Roberto Silveira, na Rua Benjamin Constant, na Orla de São Francisco, na Avenida Irene Lopes Sodré, na Rotatória de Camboinhas, nos acessos ao túnel Charitas-Cafubá e no Parque Orla Piratininga. Ao todo, 10 dos 11 pontos já foram instalados. Está pendente somente o ponto da Avenida Marquês do Paraná onde, além do ponto de contagem, também será colocado um totem com display mostrando os dados do contador em tempo real.

Detalhes da expansão cicloviária:

- Requalificação da Rua Presidente Pedreira: a ciclovia será deslocada para o lado esquerdo, resolvendo conflitos com pontos de ônibus e facilitando o embarque e desembarque de táxis e transporte por aplicativo. Áreas voltadas para pedestres serão criadas em trechos com calçadas estreitas.

- Orla do Gragoatá: implantação de uma ciclofaixa ao longo da orla, com realocação de vagas de automóveis para melhorar o espaço para ciclistas e esportistas.

- Av. Presidente Roosevelt: conexões cicloviárias diretas serão criadas para melhor atender os residentes de São Francisco.

- Rua Otávio Carneiro em Icaraí: nova ciclovia conectando a Rua Miguel Couto e o Campo de São Bento à Praia de Icaraí.

- Realocação de Pontos de Táxi e Vagas Especiais: quando necessário, para melhorar a mobilidade e segurança.