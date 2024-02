Planetário do Rio promove curso gratuito de audiovisual

O Planetário do Rio está com inscrições abertas para o curso gratuito Planetário em Cena – Curso de Audiovisual, com 60 vagas. E as pessoas de baixa renda terão prioridade nas inscrições. O curso começa no dia 5 de março, e as aulas serão às terças-feiras e quintas-feiras, das 19h às 21h. As inscrições podem ser feitas no perfil do Planetário no Instagram (@planetariodorio) e serão encerradas assim que forem preenchidas. Não é necessária experiência na área para participar do curso.

E quem quiser mergulhar no universo da astronomia pode participar da 12ª Reunião de Trabalho Sobre Ciências Planetárias. No próximo dia 27, às 19h30, a astrônoma Silvia Giuliatti Winter (Unesp) dará a palestra “Desvendando a exuberância de anéis de partículas do sistema solar”, na Cúpula Carl Sagan. No dia 28, também às 19h30, o uruguaio Julio Fernández (Udelar) falará sobre “A busca por vida em nossos vizinhos do sistema solar’’. Para assistir as palestras é preciso se inscrever no link que está na bio do Planetário no Instagram.

Leia também:

Grupo GR está com vagas abertas no Rio

Correios abre inscrições para concurso internacional de cartas nesta quarta (21)

"Além de atividades ligadas à astronomia, temos procurado também oferecer aos jovens cursos de qualificação. E já iniciamos o agendamento de visitas de estudantes de escolas das redes pública e privada para que eles conheçam o nosso Planetário", explicou o presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli.



O Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea. O ingresso para visitar o Museu do Universo e assistir a uma sessão de cúpula custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).