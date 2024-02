NFR 2024: as tendências da maior feira de varejo do mundo em evento niteroiense

Como não falar de inovação ao olhar para o futuro das operações do varejo? A criatividade integrada através dos serviços pensadas de forma inteligente para atender as experiências do consumidor foram uns dos principais tópicos abordados em palestra, no Café Empresarial da manhã de hoje (20), na CDL, no Centro. O economista Fabiano Gonçalves e a jornalista Nattalia Meato trouxeram os destaques apresentados na maior feira mundial de varejo, que aconteceu nos Estados Unidos, a NRF - edição 2024. Cerca de 100 pessoas entre empreendedores autônomos e empresários da cidade participaram do encontro.

Segundo os palestrantes, o evento é uma "virada de chave" em favor do comércio varejista do mundo e todos os anos tem números recorde de brasileiros. A jornalista, que também é especialista Gestão de Negócios chamou atenção para a abertura de novas frentes de conhecimento do comportamento do consumidor, para então oferecer a publicidade assertiva nas gôndolas, campanhas personalizadas e a mensuração no impacto de cada uma delas nos resultados de vendas. São os chamados "Retail Media".

Foi o que confirmou o Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas, Fabiano Gonçalves, ao ter vivenciado as experiências através dos recursos diversificados da Inteligência Artificial (IA). "O que pudemos perceber é que os consumidores passam a ser vistos como uma 'comunidade' a partir do momento em que através de seus dados armazenados a IA consegue elevar as experiências do comprador através da experimentação e personalização em uma jornada envolvente. Os consumidores passam a estar no centro de tudo", explicou.

Segundo os especialistas, a previsão é de que até 2026, 80% das empresas e pessoas físicas no mundo inteiro já estejam usando a Inteligência Artificial, e para 2030, estima-se que pelo menos um "não humano", como agora são chamados os robôs, já estejam empenhados no mercado de trabalho. A palestra chamou atenção dos comerciantes locais, que já despertaram a atenção para as inovações tecnológicas como indispensáveis nos negócios.

O Café Empresarial da CDL Niterói acontece duas vezes ao mês de forma gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site.